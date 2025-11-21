Ж ълт код за силен вятър са обявени за 18 области у нас днес.

Над източната половина от страната денят ще премине без валежи и с доста слънчеви часове. Повече облаци се очакват в Западна България, където ще има условия и за кратки дъждове с количества до 10-15 литра на квадратен метър.

Температурите ще останат необичайно високи и максималните ще достигат от 17 до 22 градуса, като по-хладно ще бъде в крайните северозападни райони.

Силни и дори бурни югозападни ветрове се очакват и в планините, като скоростта им на моменти може да достига около 100 км/ч.

През по-голямата част от деня облачността ще бъде променлива с условия за кратки превалявания, главно в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина. Температурите ще са необичайно високи и дори по върховете се очакват положителни стойности.

В събота времето у нас ще остане топло и ветровито, особено в Източните райони и Предбалкана. Повече облаци и кратки валежи се очакват следобед в Западна България.

В неделя превалявания ще има на повече места. Вятърът ще се ориентира от запад и ще започне захлаждане.

В началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове. Температурите обаче ще се понижат и сутрин ще са около нулата, а максималните ще достигат 10-15 градуса. От сряда започва нов период с повече облаци и превалявания в отделни райони на страната.

