В ърховният административен съд отмени Параграф 1 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г., с който беше определена цена от 5,12 евро за уикенд винетката. Решението засяга единствено частта от тарифата, свързана с цената на този вид винетка, като останалите разпоредби остават в сила.

Съдът приема, че при превалутирането на таксата от левове в евро е допуснато неправилно закръгляване в полза на държавата. Според Закона за въвеждане на еврото в Република България сумите следва да се преизчисляват, като стойността в левове се раздели на официалния валутен курс от 1,95583 без закръгляване, а едва крайният резултат да се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

При цена от 10 лева за уикенд винетка правилното изчисление е 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 евро, което след закръгляване дава 5,11 евро. Определянето на цена от 5,12 евро е в нарушение на закона, посочват магистратите от ВАС, цитирани от NOVA.

Тричленният състав на съда отбелязва, че неправилно закръгляване е установено само при уикенд винетката, докато при останалите видове такива нарушения няма. В мотивите си съдът подчертава, че правилата за закръгляване при превалутиране са ясно разписани в нормативен акт от по-висока степен и трябва да бъдат стриктно спазвани.

Решението е постановено по административно дело № 4349/2025 г. и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.