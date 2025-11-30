Р азлични по вид наркотици са иззети при специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението в столицата, съобщиха от МВР.

В започналата в началото на седмицата акция участват криминалисти от сектор „Наркотици“ на Столичната дирекция и полицаи от районните управления. Тя се провежда на територията на София, като акцент на проверките са районите около учебните заведения в крайните квартали.

След получена оперативна информация за мъж, разпространяващ наркотици на територията на махала „Татарли“ в София, около обяд на 24 октомври криминалисти от сектор „Наркотици“ в СДВР провели акция по задържането му. 42-годишният мъж, известен на органите на реда, бил задържан в обитавания от него имот на ул. „Генерал Цончев“. При последвалите претърсвания са намерени и иззети различи наркотични вещества – кристали и фентанил, които били скрити във външното климатично тяло на къщата. Криминално проявеният мъж бил задържан с полицейска мярка за 24 часа. Материалите по случая са докладвани на Софийска градска прокуратура.

През нощта на 26 октомври в кв. „Дървеница“ служители на Седмо РУ спрели за проверка криминално проявен мъж. Близо до мястото на проверката бил паркиран и автомобилът му. В колата служителите на реда се натъкнали на специално пригодени тайници в двигателния отсек и скоростния лост, от които са иззети 21 плика с растителна маса, 25 таблетки, 6 пликчета с вещество на кристали. Експертната справка показала, че иззетите наркотични вещества са: около 80 грама марихуана, близо 7 грама екстази и 4 грама метамфетамин. 27-годишният мъж бил задържан с полицейска мярка до 24 часа.

Същия ден на бул. "Гоце Делчев“ служители на Шесто РУ извършили проверка на непълнолетно момче. При обиска у него са намерени и иззети 10 полиетиленови пликчета, съдържащи растителна маса. Направената експертна справка показала, че откритото вещество е канабис.

Криминалисти от Шесто РУ задържали и двама наркопласьори в кв. „Овча купел“. След получена оперативна информация за девойка, употребяваща и пласираща наркотици в квартала и в центъра на столицата, вчера около 10:30 ч. служителите на реда я спрели за проверка в близост до жилищен блок в ж.к. „Овча купел 2“. При обиска в чантата ѝ е открит и иззет пакет с марихуана с тегло около 10 грама. На метростанция в същия квартал бил установен и 35-годишен дилър. При обиска от джоба на суитчъра му е иззет плик с близо 50 грама марихуана. И двамата били задържани с полицейска мярка до 24 часа.

След получен оперативен сигнал за криминално проявен мъж, разпространяващ наркотици на територията на столицата, криминалисти от Четвърто РУ предприели действия по задържането му. На 27 октомври пред жилищен блок в кв. „Стрелбище“ той бил спрян за проверка. При последвалия обиск у 26-годишния мъж е намерено и иззето полиетиленово пликче с бяло вещество на бучка. От управлявания от него автомобил служителите на реда иззели голям брой полиетиленови пликове със зелена тревиста маса, прахообразни и кристални вещества и сини таблетки. Експертната справка показала, че марихуаната е около 30 грама, а останалите вещества са амфетамин, метамфетамин, над 2 грама кокаин и над 3 грама MBMD. Мъжът бил задържан в районното управление с полицейска мярка за 24 часа.

В хода на специализираната полицейска операция служители на Първо РУ задържали петима души за притежание на кокаин /общо петнайсет пакетчета/ и друг, у когото е открито пакетче билка.

При последвалите процесуално-следствени действия тази нощ в жилището на единия от тях са открити още четири буркана със суха тревиста маса – марихуана. Наркотикът е намерен в стаята на неговия съквартирант, който също е задържан. Общото количество наркотици, иззети от служителите на Първо РУ, са около 70 грама марихуана и 7 грама кокаин.

Вчера при съвместна специализирана полицейска операция на „Икономическа полиция“ и Първо районно управление в столицата са открити и над 12 000 флакони и капсули с райски газ в складово помещение в столичния кв. "Дружба". По първоначална информация стоката е била предназначена както за вътрешния пазар, така и за международен трафик, но се разпространява предимно в питейни и увеселителни заведения. Веществата са иззети, като предстоят съответните експертизи за изследване на съдържанието на флаконите. Процесът изисква координация с други контролни органи. Изяснява се и собствеността на наетия склад. Има задържан, който има и предходни криминални прояви.