Националният таксиметров синдикат поиска официално поскъпване на таксиметровите услуги в София. Ако предложението бъде прието, дневната тарифа ще стане 1,74 лв. на километър, а нощната ще скочи до 2 лв.

СЕКИРА: Цените на такситата скачат!

Причината – три години без актуализация и ръст от 52% в минималната заплата, което оскъпява осигуровките и поддръжката на автомобилите. „В момента буквално работим на загуба“, казва Кирил Кирилов от НТС, предаде NOVA

За клиентите това означава, че курс от 10 км, който сега струва около 15 лв., ще поскъпне до 20 лв.

Такситата искат 40% поскъпване!

Ако общината не реагира, шофьорите са готови на протести и блокади на София.