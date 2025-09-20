С толичните таксиджии искат 40% увеличение на тарифите за превоз.

Мотивите им са, че разходите им са се увеличили главоломно от 2023 г., когато цените за последно бяха актуализирани.

Граници

По закон у нас таксиметровите тарифи се движат в граници, които се определят от общинските съвети по места. Така в края на 2022 г. Столичният общински съвет определи минимална цена от 1,21 лв/км за дневна тарифа и 1,39 лв. за нощна. Цените влязоха в сила от 1 януари 2023 г., като традиционно повечето големи таксиметрови централи в града избраха да возят на нива с няколко стотинки над минимума.

Натиск

Сега таксиджиите са решени да натиснат общинските съветници да актуализират цените. „Три години караме на тези цени, а имаме повишаване на редица разходи. С 53% ни е скочил минималният осигурителен праг, а автомобилите са поскъпнали с 40% по данни на официални дистрибутори на нови МПС, както и на търговци на втора употреба“, каза за „Телеграф“ Красимир Цветков, председател на сдружение „Национален таксиметров синдикат“. „Застраховка „Гражданска отговорност“ поскъпна за таксиметровите водачи с 300%, а отделно поскъпват и диспечерските услуги от таксиметровите платформи. Самата община ни вдигна и таксата за издаване на разрешително“, добави Цветков.

Проценти

От НТС са изчислили, че за да върнат стандарта на доходите си от последната актуализация насам, минималните тарифи трябва да станат 1,74 лв./2 лв. за дневна/нощна тарифа. „Това са най-консервативните ни изчисления с максимално скромен праг на доходност от професията ни“, обясни Цветков. Така исканото увеличение, за което е внесено официално искане в Столичния общински съвет, е около 40%. „Вече три седмици няма отговор от СОС. Търсим диалог, но трябва да се знае, че ако отсреща не искат да участват в такъв, следващата стъпка ще е протест“, предупреди Цветков.

Същевременно от друга браншова организация, „Съюз Такси“, се обявиха за само 20% увеличение. „Вземайки предвид фактори като инфлация, минимална работна заплата, застраховките и цените на горивата, смятаме, че това е справедливото увеличение. Повече от това ще прогони клиентите ни“, коментира Кирил Ризов от „Съюз Такси“.

Деян Дянков