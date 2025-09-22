К ръстовището на светофара в "Горубляне", до хотел „Монтесито“ на булевард "Цариградско шосе", е затворено и в двете посоки, предаде NOVA.

Абонатите в "Дружба" няма да имат топлоподаване най-много 15 дни

На място се провеждат два отделни протеста. Първият е на жители на квартал „Дружба“, които изразяват недоволство от ремонта на топлопреносната мрежа. Вторият протест е с искане за оставката на зам.-кмета Никола Лютов.

Организаторите на протеста срещу Лютов са заявили блокиране на кръстовището в общината, но двата протеста се сляха, подкрепиха се взаимно и блокираха движението.