С пирането на топлоподаването за всеки един абонат по време на тримесечния ремонт в квартал „Дружба-2“, ще е между 7 и около 15 дни. Това заяви изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров.

Първоначално услугата ще бъде преустановена за целия квартал за около 3 дни, докато се монтират спирателни арматури, което ще позволи останалата част от дейностите да стават поетапно и на отделни карета от блокове. Районът е разделен на пет зони, които имат между четири и шест карета, което означава, че топлоподаването няма да бъде спряно за всички през целия период, а ще се ограничава само и единствено в участъците, в които се работи.

Дружеството ще положи всички усилия ремонтните дейности да приключат максимално бързо, преди обявения краен срок, заяви Петров в ефира на БНТ, цитиран от БГНЕС.

Той подчерта, че реализирането на ремонта е крайно наложително поради изключително влошеното състояние на топлопреносната мрежа. През последния отоплителен сезон са подадени над 900 сигнала от абонати на 97 от сградите в квартала, което е 81% от засегнатите от ремонта жилищни сгради. Те са най-вече за влошено топлоподаване, течове и аварии.

„При първоначалните измервания установихме загуби от 150 тона на час вода в този район. За по-малко от 4 месеца те вече са 250 тона. Това е значително увеличаване, което може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон“, каза още шефът на столичната "Топлофикация".

По думите му значително ще се подобри и качеството на топлоснабдяване на клиентите в най-отдалечените и високи точки като ж.к. „Младост 4“, кв. „Малинова Долина“ и ж.к. „Лозенец“. Петров направи важно уточнение, че комплекс „Цариградски“, който попада в зоната на ремонта, ще бъде спрян само за 3 дни, докато се монтират спирателните арматури.

Изпълнителният директор каза още, че такъв огромен по мащабите си проект не може да се случи без одобрение от Столична община, като параметрите по тези дейности са заложени в актуализацията на Бизнес плана, одобрен и приет през юли тази година.