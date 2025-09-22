К итайският автомобилен гигант BYD за втори път в рамките на месец подобри световния рекорд за скорост, постигайки 496,22 км/ч.

През август BYD счупи световния рекорд за максимална скорост на електромобили с над 472 км/ч с първия си електрически суперавтомобил, двувратия тестов автомобил U9 Track Edition, под луксозната си марка Yangwang.

Сега компанията представи своя вариант Yangwang U9 Xtreme Track Edition, който подобри предишния рекорд за скорост на серийно произвеждан автомобил, достигайки 496 км/ч и изпреварвайки известните модели с двигатели с вътрешно горене на производителя на хиперколи Bugatti.

Той е и с 80 км/ч по-бърз от максималната скорост на Rimac Nevera, която достига 412 км/ч.

U9 Xtreme също така постигна време за обиколка от 6 минути и 59 секунди на емблематичната писта „Нюрбургринг“ в Германия, което го прави един от най-бързите автомобили на трасето, наричано „Зеления ад“. За сравнение, предишният най-бърз серийно произвеждан електромобил беше Xiaomi SU7 Ultra, който записа обиколка за малко под 7 минути и 5 секунди.



През 2023 г. BYD пусна на пазара своя първи електрически суперавтомобил, двувратия U9, под луксозната си марка Yangwang. Няколко месеца по-късно той беше забелязан да се тества при скорост от 375 км/ч, което е значително над първоначално обявените 309 км/ч. Автомобилът имаше задвижване с четири електродвигателя с мощност 960 kW или почти 1290 конски сили.

След това, през август 2025 г., подробности от Китай разкриха, че суперколата U9 ще има и хипер вариант, който ще бъде пуснат на пазара, с обща мощност от 2200 kW, благодарение на задвижваща система с четири електрически двигателя.

Електрическите хиперколи като Rimac Nevera и Lotus Evija имат задвижващи системи с мощност около 1500 kW, която този U9 лесно надхвърля, особено в този Xtreme вариант.

U9 Xtreme е по-бърз от настоящия производствен модел, който може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 2,36 секунди, като точните подробности все още не са потвърдени.

Настоящият автомобил е оборудван с 80 kWh BYD blade батерия, която може да осигури до 450 км пробег по CLTC, което, разбира се, в реалния свят вероятно ще бъде по-близо до 370 км по WLTP цикъл.

По отношение на цената, U9 има стартова цена, равна на повече от 230 000 австралийски долара, и се продава в шоуруми в цял Китай. Тази версия Xtreme най-вероятно ще струва повече от това.

Видяхме U9 на живо в шоурумите на Yangwang и на тестовата писта в Шенжен през май тази година. Само от този опит е лесно да се види, че този хиперкар е проектиран да предлага нещо повече от просто преживяване на пистата, разбира се, сега, като побива рекорда за скорост.

Този рекорд за скорост е значително постижение за всеки автомобил, да не говорим за електромобил, което би трябвало да успокои всякакви опасения, че електромобилите не са толкова бързи, колкото съвременните хиперкари с ДВГ.

*Източник: The Driven