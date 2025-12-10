Л уксозни въздушни таксита за богатите и известните, които да изпреварват трафика, може да започнат да летят над градовете в Обединеното кралство след малко повече от две години.

Този футуристичен флаер с електрическо задвижване е проектиран да се извисява до 160 км с максимална скорост от 240 км/ч. Valo се бори да бъде първият търговски самолет, построен и проектиран във Великобритания от над 30 години.

Според скорошен доклад, базираната в Бристъл компания Vertical Aerospace се очаква да създаде над 2000 висококвалифицирани работни места във Великобритания и да допринесе с 3 милиарда паунда годишно за икономиката до 2035 г.

Най-новият модел на компанията разполага с първокласна кабина за четирима пътници с панорамни прозорци. Гъвкавият дизайн позволява на собствениците да разширят кабината до шест места. Има място за шест броя ръчен багаж и шест броя регистриран багаж, в опит да се привлекат тези, които търсят бързо и безпроблемно бягство от летището и градските центрове.

Той е изграден върху успехите на прототипа на тестовия самолет VX4.

Създателите вече заявиха пред The Sun, че въздушните таксита биха могли да намалят времето за пътуване с кола от един час до само 11 минути.