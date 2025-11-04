С обственикът на SpaceX Илон Мъск сподели възможно решение на климатичната криза, въпреки че учените предупреждават, че то може да завърши с катастрофа.

В публикация в X (Twitter) , Мъск заяви, че иска да изстреля „голямо, захранвано от слънчева енергия“ съзвездие от спътници в земна орбита.

Сателитите с изкуствен интелект ще могат да правят „малки корекции“ в това колко от слънчевата енергия ще достига до Земята, което ще има охлаждащ ефект върху планетата.

Лили Фюр, директор на програмата за икономика на изкопаемите горива в Центъра за международно екологично право (CIEL) в Берлин, нарече идеята „силно спекулативна“. „Слънчевото геоинженерство е по своята същност непредсказуемо и би могло допълнително да дестабилизира нашата вече крехка климатична система“, каза тя пред Daily Mail. Всяко бъдещо внедряване на геоинженерство би застрашило живота и правата на милиарди хора“, добави тя.

Затъмняването на Слънцето е идея, която вече се обсъжда, въпреки че вместо сателити някои експерти предлагат инжектиране на отразяващи частици. В скорошен доклад обаче екип предупреди, че подобни рисковани „геоинженерни“ проекти биха могли да причинят хаос върху времето и всъщност да влошат изменението на климата.