Т ийнейджър оцелява след брутална атака от лъв на територията на днешна България преди около 6200 години. Дълбоките дупки в черепа на младежа подсказват, че мозъкът му е бил тежко увреден, показва ново изследване, публикувано в Journal of Archaeological Science: Reports. Въпреки това момчето оцелява от 2 месеца до няколко години след нападението, като за него се грижат други членове на общността. В изследването са участвали зооархеологът Надежда Карастоянова, антропологът Виктория Русева и археолозите Веселин Данов и Петя Георгиева.

Инцидент

Младежът на 16-18 години вероятно е ловувал, когато се е натъкнал на лъва. По време на Каменно-медната епоха големите хищници са обитавали територии от днешна Източна Европа, а следи от костите им, открити в праисторически селища по Черноморското крайбрежие, показват, че хората понякога са ги ползвали за храна.

Анализът на скелетните останки на тийнейджъра сочи, че лъвът първо го е повалил на земята, след което многократно е захапал главата му.

„По черепа има специфични наранявания, които не са от оръжия, изработени от хора“, казва пред Live Science водещият автор на изследването Надежда Карастоянова, която е археозоолог в Националния природонаучен музей към БАН. Уврежданията, открити по черепа, са съвместими с травма, причинена от ухапване на много едър хищник. Учените анализирали нараняванията по него и стигнали до извода, че вероятният извършител на нападението е лъв.

Праисторическите доказателства за нападения на лъвове над хора са изключително редки, но това, което прави случая още по-необичаен, е фактът, че тийнейджърът е оцелял след първоначалната травма, каза Карастоянова. По черепа на младежа има ясни следи от заздравяване, което подсказва, че след атаката той е получил медицинска грижа. Крайниците на младежа — краката и лявата ръка — също са получили дълбоки рани, които вероятно са увредили мускулите. Тийнейджърът е бил погребан близо до праисторическо селище, наречено Козарева могила в Източна България. Предишни открития показват, че обитателите му са се опитвали да лекуват болести и са извършвали операции върху черепите на живи и починали хора.

Милена Димитрова