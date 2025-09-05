Р азкрит е неизвестен досега портрет на това, което би могло да бъде гей любовникът на Уилям Шекспир.

Миниатюрният портрет, нарисуван на гърба на игрална карта, би могъл да бъде интимна картина на покровителя и любовника на драматурга. Д-р Елизабет Голдринг, историк на изкуството и почетен лектор в Университета на Уоруик, разкри, че картината от 16-и век вероятно е била любовен знак с голямо емоционално значение за собственика.

Портретът на андрогинна фигура изобразява Хенри Риотсли, третият граф на Саутхемптън. Първоначално част от частна колекция, държана от клон на семейството му, тя наскоро беше продадена на неназован собственик.

Картината вероятно е била подарена от графа на Шекспир, но му е върната около времето, когато се жени за Елизабет Върнън през 1598 г. На обратната страна се вижда червено сърце от игрална карта, както и голяма черна стрелка - мотив, който се появява и в личния герб на драматурга, пише Daily Mail.

Нарисувана от любимия портретист на кралица Елизабет I, Никълъс Хилиард, творбата е създадена през 1590-те години. Периодът от време се припокрива с двете еротични стихотворения на поета - „Венера и Адонис“ (1593) и „Отвличането на Лукреция“ (1594) - и двете посветени на графа. В „Отвличането на Лукреция“ Шекспир пише: „Любовта, която посвещавам на Ваша светлост, е безкрайна… Това, което съм направил, е Ваше; това, което трябва да направя, е Ваше“.

Обсъждайки картината, д-р Голдринг каза: „Миниатюрите са много лични, интимни изображения, често носени върху тялото близо до сърцето и често разменяни като знак на любов“.

Шекспир е бил женен за Ан Хатауей в продължение на 34 години - въпреки значителната разлика във възрастта, но портретът е част от дългогодишния дебат за сексуалността на поета.