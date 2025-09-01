Ш офьорка вилня и нападна полицаи след опит за проверка в Софийско, съобщиха от полицията, предаде DarikNews.

В хода на специализирана операция, на 30 август в село Видраре, униформени са предприели действия по спиране на автомобил.

Водачката не се подчинила на подадените ѝ звукови и светлинни сигнали, продължила движението си, след което е спряла и заключила колата пред къща в селото.

Органите на реда са реагирали незабавно и предотвратили намерението ѝ да се укрие вътре.

Тя категорично отказала да представи документ за самоличност и започнала да дърпа, блъска и обижда полицейските служители.

В същото време от къщата излязъл мъж с метална тръба в ръце, който е започнал за отправя заплахи и закани спрямо тях.

Двамата са били задържани и по случая се води разследване.