З адържаха двамата избягали от затвора в Ловеч мъже.

Вчера около 18:00 часа е получен сигнал за избягали 21-годишни затворници.

Те са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Около час след бягството единият от тях е задържан, след като е заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”.

След издирвателни мероприятия тази нощ е върнат в затвора и вторият избягал – около 1:45 ч. Той е намерен из улиците на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Източник: БТА