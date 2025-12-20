Б изнесменът Красимир Атанасов, чийто имот това лято е бил изпепелен и оттам е тръгнало разследването на организирана престъпна група с участието на полицаи, не спира да се учудва защо служители на реда участват в тежки престъпления.

На 12 декември т.г. при акция на Вътрешна сигурност в МВР и ГДБОП бяха арестувани 6 души, които са обвинени в палеж и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Според разследващите двама души са ръководили бандата – полицай и соченият за наркобос Росен Кръстев-Стъкларя. Другите задържани бяха началникът на Пето РУ в София Пламен Максимов, криминалистът там Юлиян Бързашки, разследващата полицайка Милена Ботева и двама цивилни. Открити са големи количества марихуана, синтетична дрога, кокаин, както и десетки хиляди евро.

Сигнали

На брифинг зам.-директорът на ГДБОП ст. комисар Емил Борисов съобщи: „Имаме оперативни данни за тях от години. Те са членове на една от организираните престъпни групи, които действат на територията на София и са ангажирани с наркоразпространение, както и в Ловеч.“

Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ делото, допълни: „Един от полицаите е ръководител. Въобще не става въпрос за полицейски чадъри.“

От Вътрешна сигурност в МВР уточниха, че са получили сигнал за групата в началото на 2025 г. Някои от източниците на сигнала са служители на МВР.

Предистория

Красимир Атанасов живее в луковитското с. Торос и е собственик на малка строителна фирма, имал и кафене и автомивка. Пред „Телеграф“ той разказа, че изгарянето на автомивката и кафенето му в селото има предистория. През 2024 г. неговата строителна бригада работела на обект в София. Един ден бусът с работниците не се прибрал, той се притеснил да не е катастрофирал и тръгнал към столицата.

„На входа на София виждам отляво моя бус с патрулки, спирам, прескачам мантинелата, отивам при тях. Попитах какво се случва, беше вечер. Те ме попитаха: Ти кой си, аз им казах – аз съм Красимир Атанасов, собственик съм на буса и на фирмата. Арестуваха ме и ме откараха в полицията заедно с момчетата. Обясниха ми, че са намерени 30 грама метамфетамин - били в кутия от цигари в джоба на пасажерската врата. Момчетата по-късно ми казаха, че ги натискали да кажат, че тези наркотици са мои. Обаче те не са мои. Казах им: На който са, да си носи отговорност. Вземете отпечатъци. По-късно получих постановление от прокурор, че наркотиците са на неизвестен извършител. И всичко приключи - беше май 2024 г.“, разказа Атанасов.

Претърсване

През същата година последвало претърсване на имотите на бизнесмена в с. Торос, като полицаите търсили наркооранжерия. Според Атанасов това станало в негово отсъствие. Нищо не било открито. Той се афектирал и подал сигнал в МВР срещу дознателката в полицията в Луковит Милена Ботева за незаконното според него претърсване. По-късно разбрал, че е наказана и се е преместила в 5-о районно в София.

„На 20 юни 2025 г. бяха подпалени автомивката и кафенето ми в селото. Всичко изгоря до пепел. Изгоря и съседната къща на комшията. А на къщата на леля ми изгоря дограмата. Имам 16 камери на този обект, предадох записите на полицаите“, разказа още Атанасов.

Връзка

„От тая група на арестуваните познавам само Милена Ботева. Тя беше наказана по моя случай още 2024 г., където си позволи да влиза, без да съм в къщата си, и аз си потърсих правата, това е незаконно претърсване. Писах до МВР и я наказаха.

Доказано е, че има нещо общо с палежа. Извикаха ме органите на реда и ми казаха, че тя е инициаторът, организаторът на палежа. Така ми казаха – имат неоспорими доказателства. И пред съдия съм говорил.

Останах изненадан. Тия Стъклари и началници за първи път по телевизията ги видях. Аз съм изненадан какво се случва. И как така ще й се водят по акъла на нея да си рискуват работа, авторитет, за да идват да ме палят. Аз съм капка в морето. Направо ми е чудно. Според мен някой е платил, за да ми направят това нещо. Има още някой, който е замесен в случая. Надявам се Милена да си каже“, каза още бизнесменът.

На 3 декември т.г. към 15 ч. в дома му нахлули полицаи отново в търсене на наркооранжерия. Не открили.

„Как така се случва? Откъде този натиск върху мене? Аз не съм политическо лице, нито на някого съм навредил. Кой ще си рискува ей така нещата само за да отмъщава за нещо“, допълни Атанасов.

Мерки

Прокуратурата в Ловеч поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на арестуваните. Досъдебното производство е образувано в началото на август 2025 г. от Окръжна прокуратура – Ловеч, и разследвано от Окръжен следствен отдел – Ловеч. То е за извършени тежки умишлени престъпления, свързани с образуване, ръководство и участие в организирана престъпна група, палеж и разпространение на наркотици в Ловешка област и в София. По делото ще бъде привлечен и седми човек, който в момента се укрива и е обявен за общодържавно издирване.

Делата за мерките за неотклонение бяха при закрити врати, тъй като по думите на съдия Йовка Казанджиева има папка с класифицирана информация.

След 6 часа заседание съдът остави в ареста Росен Кръстев-Стъкларя. Началникът на 5-о районно в София Пламен Максимов бе пуснат под домашен арест, който ще изтърпява в дома си в София с електронна гривна. Прокуратурата ще протестира определението пред втората инстанция – Апелативен съд във Велико Търново, на 23 декември.

За криминалиста от 5-о районно в София Юлиян Бързашки Окръжният съд в Ловеч реши, че остава в ареста. От определението стана известно, че съгласно гласни доказателства, обяснения и данни от СРС съдът приема, че Бързашки е автор на престъпленията, за които е обвиняем. Другите обвиняеми граждански лица - Емил Мушев бе оставен от съда в ареста, а Калоян Натов е под домашен арест, който ще изтърпява в дома си с електронна гривна.

Милена Ботева е на свобода срещу 5000 лв. парична гаранция.

“Разочарован съм от българското правосъдие. Аз ако отида да запаля тая Милена Ботева, която ми направи това нещо, сигурно няма да видя бял ден. Ако аз го направя или някой случаен гражданин. Надявам се да има наказани, защото ми казаха, че имало необходимите доказателства“, коментира Красимир Атанасов.

Мария Кадийска