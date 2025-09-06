Т ийнейджърки се предлагат като наемни убийци на организирани престъпни групи, вършат ужасяващи неща. Като така се стремят да докажат, че са по-безмилостни от момчетата, съобщават прокурори от Швеция, цитирани от Франс прес.

"Имах случай с 15-годишно момиче, което бе вербувано да застреля човек в главата," разказва прокурорката от Стокхолм Ида Арнел пред агенцията. Тя е можела да избере каква да бъде мисията ѝ - дали да стреля по вратата или директно по главата и е избрала главата. Момичето е арестувано заедно със 17-годишен съучастник, който дръпнал спусъка, оставяйки жертвата между живота и смъртта с огнестрелни рани в шията, стомаха и краката.

Все повече момичета предлагат услугите си на мафиотски групи, включително като наемни убийци, използвайки криптирани чат приложения.

През миналата година 280 момичета на възраст между 15 и 17 години са били обвинени в убийство, опит за убийство или други насилствени престъпления в Швеция, макар че не е ясно колко от тях са били свързани с организираната престъпност.

Експертите твърдят, че ролята на момичетата и младите жени в престъпните мрежи, които са обхванали скандинавската държава, е била пренебрегвана с години. Престрелки и взривове са почти ежедневие в Швеция, като престъпните мрежи често вербуват деца под 15 години, която е възрастта на наказателната отговорност, чрез криптирани чатове, пише БНР.

Швеция, някога известна с ниски нива на престъпност, вече е променена заради банди, които през последните 15 години се занимават с трафик на наркотици и оръжие, измами със социални помощи и трафик на хора. Правителството определя тези групи като "системна заплаха" за страната. Смята се, че престъпните мрежи са проникнали дори в социалния сектор, местната политика, правната и образователната система. Според полицията водачите на тези мрежи все по-често ръководят операциите си от чужбина, използвайки посредници за изпълнение на поръчки.