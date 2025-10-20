П иян шофьор падна в изкоп във Видин, съобщиха от полицията.

На 19 октомври в 00.17 часа на тел.112 постъпил сигнал за катастрофа с пострадал на видинския бул. „Панония“. Пристигналите на мястото пътни полицаи установили, че в земен изкоп в района на кръстовището, образуващо се от булеварда и ул. „Горазд“, е самокатастрофирал автомобил, управляван от 24-годишен жител на Берковица.

При тестване с дрегер пробата му отчела наличие на алкохол 1.71 промила. Тестът с техническо средство не е отчел наличие на наркотични вещества. Мъжът дал и кръвна проба за изследване.

Той е бил задържан в полицейския арест за срок до 24 часа, предаде Dariknews.

Пътникът от колата - 49-годишен мъж от гр. Берковица, е настанен във видинската болница с комоцио и травматични увреждания, без опасност за живота.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието, по случая е започнато разследване.