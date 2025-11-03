И злезе информация за двамата затворници, които избягаха от пандиза в Ловеч.

И двамата са рецидивисти, като единият е осъден за кражба на кола, а другият – за домови кражби.

Решението да избягат било импулсивно. За целта те минали през входа на сградата. Един от надзирателите ги подгонил, но паднал в шахта и не могъл да ги настигне.

На брифинг началникът на РУ-Ловеч Златин Михайлов обясни, че първият затворник бил заловен в храсти, недалеч от „Полигона” – мястото, на което се излежават по-леките присъди.

Вторият мъж е открит в двор на необитаема къща след полунощ по сигнал на гражданин.

Припомняме, че двамата затворници избягаха около 18 часа в неделя. За целта униформени и цивилни полицаи обикаляха из града, а на изходите му бяха поставени КПП-та. Двамата мъже са били върнати в основната сграда, а срещу тях са образувани две бързи производства.

Източник: NOVA