В ъв Варна спасиха живота на 28-годишен мъж, който се качи на пасарелката на оживения бул. „Васил Левски“ и ул. „Кап. Райчо“ и заплаши да скочи върху колите.

Сигналът е подаден днес, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в морския град.

На място са изпратени полицейски екипи и пожарникари, а движението на автомобили в района е било спряно.

Екип на пожарната е разпънал платнище под пасарелката, на което самоубиецът е скочил.

Той е отведен за преглед в болнично заведение в града.

Любомир Славов