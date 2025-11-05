П оявиха се нови подробности за впечатляващия обир на Лувъра.

Един от обвиняемите по делото е казал, че поръчителят на операцията може да е чужденец, пише в. "Паризиен".

Според изданието двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание на някои поръчители от престъпна организация. Единият от тях е споменал за възможен поръчител в чужбина, но не е посочил името му.

Единият от обвиняемите освен това е казал, че не е знаел, че обира главния музей на Франция. По думите му той е мислил, че е проникнал в музей, който "просто се намира до пирамидата".

Другият обвиняем твърди, че е мислил, че прониква в "някаква затворена сграда, където в неделя не би трябвало да има посетители".

Според информацията на вестника един от заподозрените е блогър, известен в социалните мрежи с псевдонима Doudou Cross Bitume, който изпълнява каскади с мотоциклет.

Според версията на следователите той е един от двамата души, които са проникнали в сградата на Лувъра. Преди това той е привличал вниманието на правоохранителните органи 15 пъти, включително като участник в обир на бижутериен магазин. По делото за обира на Лувъра обаче той ще бъде съден по член за умишлено увреждане на държавна собственост, а не в грабеж.

Припомняме, че на 19 октомври четиримата извършители проникнаха в Лувъра с помощта на автохидравличен подемник. При обира бяха разбити витрини в Галерията на Аполон и откраднати бижута на френската корона, оценени на 88 милиона евро.

Източник: БТА