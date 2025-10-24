Д евет години след злощастния ѝ обир в Париж, Ким Кардашиян отново се споменава в контекста на едно от най-дръзките престъпления във Франция. Според RadarOnline.com, цитирани от marica.bg, френските власти разследват дали бандата, ограбила Лувъра преди дни, може да е обучена или вдъхновена от прочутите нападатели на Кардашиян от 2016 г.

Сцената е като от филм: ранни часове на 19 октомври, маскирани мъже влизат в Лувъра и за невероятните седем минути задигат короната на императрица Евгения - бижу от 19-и век, обсипано с над 1300 диаманта и изумруди. Полицията описва обира като "прецизен", напомнящ за изключително организираната кражба, с която Ким се сблъска през 2016 г.

Припомняме, че риалити звездата бе заплашена с оръжие от петима мъже, преоблечени като полицаи. Те бягат с бижута на стойност над 10 милиона долара - включително нейния емблематичен 20-каратов диамантен пръстен. По-късно полицията арестува група възрастни мъже, които се хвалели, че са били "вдъхновени" от публикациите на Кардашиян в социалните мрежи.

Следователите откриват стряскащи прилики между двата случая - сходни тактики, време на извършване и дори стил на прикритие. Един от заподозрените в обира на Лувъра е бил заснет с отличително светлоотразително яке, идентично на тези, използвани от нападателите на Ким.

Френските власти вече разследват възможни връзки между двете престъпни групи, а според източници крадците може да са били "наставлявани" от хора, участвали в обира на Ким.