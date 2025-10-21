П рокурорката на Париж съобщи, че според куратора на Лувъра икономическите щети от зрелищния обир възлизат на 88 милиона евро.
Лор Бекюо съобщи във вторник вечерта, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес. Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.
„Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е „изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб“, добави прокурорката пред Ер Те Ел. Тя уточни, че престъпниците „няма да спечелят“ тази сума, „ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута“.
#LouvreHeist-Quick, Professional Job by thieves in 7 minutes on Sunday after Museum was open; Cut through glass panes with battery-powered disc cutter to enter museum, threatened guards, stole 8 19th Century #French Priceless Jewels! ARTISTIC THEFT AT WORLD'S FAMOUS ART GALLERY!! pic.twitter.com/FRQwAWzWOp— Manikarnika Lagu (@CashBlueprint23) October 20, 2025
Парижката прокурорка потвърди, че четирима души са идентифицирани като присъствали на място по време на обира, но допълни, че около тях е имало и цял екип, който е подпомагал извършителите на обира.
Запитана дали крадците са имали евентуално съучастници сред персонала на музея, Бекюо каза, че не може нито да потвърди, нито да отрече това на този етап.
The Louvre curator estimated the economic damage from last Sunday's high-profile jewel theft at 88 million euros. RTL reported this, citing Paris prosecutor Laure Becqua. pic.twitter.com/dLFJ49YDOB— Alexej Shelikhovskij (@shelikhovskij) October 21, 2025
Тя разказа, че камионът-стълба, с който крадците са извършили обира, е бил нает от тях с фалшивия аргумент, че им трябва за преместване.
The Louvre Museum in Paris remains closed after a brazen daylight heist on Sunday resulted in eight missing pieces of Napoleonic jewelry.— Yahoo News (@YahooNews) October 21, 2025
Prosecutors in Paris said on Tuesday that the stolen jewels are worth an estimated $102 million ($88 million euros).
In a swift robbery,… pic.twitter.com/XywWullh3u
Прокурорката разказа, че около 100 следователи са мобилизирани в разследването.
*Източник: БТА