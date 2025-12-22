М асова истерия преди празниците настъпи по магазините, пазарува се като за края на света, видя „Телеграф“. Хора пълнят колички със стекове с тоалетна хартия, олио, брашно и други храни с дълъг срок на годност, както и поне 4-5 бутилки с твърд алкохол. Купува се и много коледна украса, която вече е с големи намаления, както и детски играчки, за да зарадват най-малките. Има много хора, което е обичайно за празничните и почивните дни, сподели служител в столичен магазин. Сега обаче хората се презапасяват с продукти заради намаленията или може би заради влизането на еврото у нас, коментира дамата, която зарежда рафтовете в магазина. На касите пък клиенти чакаха по 20-30 минути, докато им дойде редът, защото повечето са пазарували голямо количество стоки, а има и такива, които плащат с монети, за да ги изчистят преди влизане в еврото.

Трапеза

Обичайно по това време хората масово пазаруват продукти за следващите дни, които традиционно са около празничната трапеза. „Телеграф“ изчисли, че едно домакинство трябва да приготви поне 60 лева за всички необходими продукти за Бъдни вечер. Така в менюто задължително се включва бобът, който в магазините е по 4 лева за кило, а в плод и зеленчука удари 6 лева. Има и буркани със сварен фасул на цена от 3 лева. Пакетът с ориз върви около 2 лева за кило, а киселото зеле струва 10 лева за кофа от 4,5 кг. Цената на брашното за содената питка започва от 55 ст. за пакет тип 600 и стига до 2,20 лв. Цената на олиото е около 3,30 лв. за литър. Сухите червени чушки в магазините за плодове и зеленчуци са 7 лева за 10 броя, а в търговските вериги са 4 лева за опаковка от 80 грама. Орехите за баницата с тиква или баклавата излизат около 10 лева за 200 грама, а тиквата струва 3 лева за пликче - обелена и нарязана. Готовите кори са по 2-3 лева за пакет 400-500 грама. Пакетче ошав, който домакините сервират, след като са сварили сухите плодове, струва 2 лева.

Мръвки

По-солена обаче ще е трапезата за Коледа. Тогава задължително се слагат и мръвки, а и скъпи алкохолни напитки. Феновете на свинското дори са готови да дадат няколко стотака за цяло прасенце, което да изпекат с компанията за празника. Цената на суровото малко коледно прасе тази година е около 300 лева, в зависимост от тежестта му. За сравнение миналата година цената на едно прасе излизаше 200 лева. Ако обаче сте по-скромни и купите пържоли, трябва да се бръкнете между 8 и 15 лева за кило свински врат или бут. Капамата пък иска три вида мръвки, като за пълненето на глинения съд ще трябват поне 40 лева за мръвки. В магазините се предлагат и други алтернативи като пуйка с кестени. Цената на голямото пиле е 8 лева за кило, като излиза цялото около 4 кг. Така за пуйката ще трябват 32 лева. Още поне 12 лева пък ще платите, ако я пълните с кестени. Има и пресни суджуци по 11 лева за кило. Без туршия трапезата за Коледа не е толкова вкусна. Буркан с царска струва 5,29 лева, а на места се продава насипно, като килото е около 8 лева. 200 грама нарязана луканка за мезе е 4,50 лева, а пастърмата е 10 лева. Има и готова баклава за 8 лева, а баницата със сирене или с тиква от пекарните в големите магазини сега е по 5 лева. Предлагат и лучник на цена от 8 лева.

Градуси

Празниците са и да отпуснем душата си. Затова на трапезата слагаме и маркови напитки. В момента има много намаления на уиски, водка, бренди и други видове, като повечето са подготвени в кутии с подарък чаши. Така освен за лична консумация спиртните напитки са идеалният подарък, ако те поканят на гости. С 30% е намален ликьорът с чаша и от 41 лева за бутилка се предлага за 28 лева. Уиски с две чаши подарък пък е на цена от 23 лева, което е с близо 40 на сто по-малко от редовната му. Има и скъпо френско пенливо вино, което сега се предлага на изгодна цена от 80 лева за бутилка. Намаления има и на други стоки, както и храни за животни.

Експерти: Празниците гълтат 200 лева

Необходимата сума, която едно четиричленно семейство трябва да отдели за двата празника - Бъдни вечер и Коледа - е в размер между 210-220 лв., изчислиха икономическият анализатор в Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ Теодора Пачеджиева и Момчил Димитров, изследовател в ИССИО, пред БТА. По техни данни има увеличение, тъй като година по-рано за празниците са били необходими 185 лв. КНСБ следи в последните месеци стоки от малката потребителска кошница във връзка с предстоящото влизане на България в еврозоната от 1 януари. „През изминалите няколко месеца изследването на Института за социални и синдикални изследвания констатира две притеснителни тенденции - първо, цените на стоките в малките търговски обекти са по-ниски от тези в големите, и второ, разликата между цените на едро и дребно се оказва значителна при някои от основните продукти като сиреното - 65-70 на сто. Това наше наблюдение се потвърди и от представения в началото на месец декември анализ на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за състоянието на пазара на хранителните стоки в страната“, коментираха Теодора Пачеджиева и Момчил Димитров.

Елена Иванова