42-годишен мъж е открит мъртъв в дома си във Варна, съобщиха на брифинг от прокуратурата. Случаят е от 2 ноември, предава Dariknews.

Мъжът е намерен в ж.к "Владиславово" и е установено, че се касае за убийство чрез задушаване, уточни окръжният прокурор на Варна Красимир Конов. Той допълни, че предполагаемият извършител е 41-годишен мъж, а двамата са се познавали.

Според Конов причината за убийството е битов скандал.

Предполагаемият убиец има 15 криминални регистраци и е лежал в затвора за грабежи и кражба. Жертвата не е криминално проявен, а поводът за скандала все още не е ясен.