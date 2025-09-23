К алина Сакскобургготска получи окончателна присъда за шофиране в нетрезво състояние.

Тя е окончателно призната за виновна.

Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условна присъда, както и глоба от 200 лева.

Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева - колкото струва автомобилът, който е шофирала. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.

Решението на окръжния съд е окончателно. 

Припомняме, че Сакскобургготска беше заловена с над 1,2 промила алкохол след лека катастрофа без жертви в Боровец на 19 август 2023 г.

Източник: БГНЕС

Калина Сакскобургготска присъда нетрезво състояние катастрофа