К алина Сакскобургготска получи окончателна присъда за шофиране в нетрезво състояние.
Тя е окончателно призната за виновна.
Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условна присъда, както и глоба от 200 лева.
Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева - колкото струва автомобилът, който е шофирала. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.
Решението на окръжния съд е окончателно.
Припомняме, че Сакскобургготска беше заловена с над 1,2 промила алкохол след лека катастрофа без жертви в Боровец на 19 август 2023 г.
Източник: БГНЕС