О кръжната прокуратура в Бургас най-вероятно днес или утре ще повдигне по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който миналия месец причини катастрофа докато управлява бъги в „Слънчев бряг”, съобщи NOVA.

То ще бъде за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл.

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми. Синът ѝ – Мартин, който е на 4 години, пък беше транспортиран в „Пирогов“.

Днес или най-късно утре се очаква тялото на починалата жена да бъде освободено от Съдебна медицина-Бургас.

Преди седмици станаха известни резултатите от химико-токсикологична експертиза на Бургазлиев. Според тях в кръвта му са открити следи от марихуана.

