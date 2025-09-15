К радци блокират вратите на жилища след обир и след това собствениците не могат да си влязат в имотите, без да прибегнат до услугите на ключар. Това разказаха пред „Телеграф“ експерти от бранша. Според тях цената на качествените патрони, които правят входните врати практически неразбиваеми, вече е стигнала 500 лева.

„Постоянно се случва хората да разберат, че някой е влизал в домовете им чак като ме повикат заради блокирал патрон. Някои крадци дори имат време да заключат след себе си. Не е приятно да установиш по този начин, че си жертва на престъпление. Физиономиите на клиентите в такива моменти са покъртителни. Бързам да си свърша работата и да си тръгна“, признава Михаел Буй, който работи основно в района на столичния район „Младост“, но го търсят на адреси в цяла София.

Съвместно

И в момента е в ход съвместна информационна кампания между Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Националния съюз на ключарите в България (НСКБ) с цел превенция на домовите кражби. Като част от от нея НСКБ проведе редица обучения на полицейски служители за най-новите тенденции в сигурността на заключващите механизми.

В края на май инспектор Росен Белишки от сектор „Престъпления против собствеността“ в отдел „Криминална полиция“, ГДНП, подчерта, че за всички е по-добре едно престъпление да бъде предотвратено, отколкото перфектно разкрито. Той отбеляза, че в последните години се наблюдава спад на домовите кражби в национален мащаб. На територията на цялата страна за 2024 г. има регистрирани 3217 домови кражби – почти 12% по-малко в сравнение с цялата 2023 г., когато те са били 3638. Преди пет години кражбите са били 5420. Десет години назад – 11 500, а преди 15 години са били регистрирани 14 000 кражби. Значение за сериозното намаляване на този вид престъпление оказва и превантивната дейност, като от особена важност е какви заключващи механизми се използват.

Евтино

„Евтините патрони от по 30-50 лева, които масово се използват, реално не носят никаква сигурност. През такива ключалки от нисък клас един специалист може да проникне за минута и ги отваря със скоростта на ключ, без да вдига шум. По-скъпите имат поименна клиентска карта, която гарантира, че няма как някой да си извади ключ, без да е собственик на ключалката и да покаже картата. Те са между 300 и 500 лева. При тази ключалка ще има борба от страна на крадеца и голям взлом. Тя ще го откаже, ще бъде забелязан и от съседи“, обясни Андрей Сапунджиев, председател на НСКБ.

Важно е и винаги да заключваме прозорците и вратите на терасите си, дори да сме излезли само за малко. „Могат да позвънят на вратите, да попитат за някого с цел да разберат дали на дадения етаж има хора или няма. Хубаво е да има бдителност и хората да имат едно наум, когато виждат хора да обикалят, разглеждат или просто стоят до блок и говорят телефона“, съветват полицаите.

Монтаж

Патроните от по 320-340 лева предлагат добро ниво на сигурност, но средния и висок клас са около 500 и повече, като това е цената без монтаж, който специално в София вече струва между 50-70 лева с посещение за по-евтините и около 150-160 лв. в зависимост от размера за още по-сигурните модели.

„Понякога може да се наложат и допълнителни дейности и евентуално второ идване, но в крайна сметка сумата е в тези параметри“, коментира експертът Михаел Буй. Качествените патрони са на австрийски, израелски, италиански и български фирми. Според различните размери и стандарти на ключалките те могат да стигнат цени и от над 1000 лева.

Освен подсилени патрони, които да се сложат на всякакъв тип брави с цени от 15 до 315 лева, ключарите правят и профилактика на входните врати. „Оглеждаме къде има дупки, откъде може да се проникне, за да се разбие патронът, проверяваме дали е достатъчно надеждна бронировката. Тя е това, което пази от популярните сред крадците инструменти кози крак и меча лапа. Тази профилактика е хубаво да се прави периодично“, коментира още Михаел Буй. „Крадците вече работят на пръсти. Никой не тръгва да влиза заедно с касата и не носи къртачи и флексове. Затова е най-важно да имате сигурен патрон. Мога да кажа, че има такива, които са на практика неразбиваеми. Те са подсилени в краищата, за да не може да бъдат счупени, направени са закалена стомана, с щифтове, без пружини“, каза още Буй пред „Телеграф“.

Технология

Специалистите по отношение на блиндираните врати се обединяват около мнението, че инвестирането в качествена механична защита гарантира много по-голяма сигурност от предлаганите електронни ключалки. Те са уязвими, защото и крадците също се развиват технологично. Освен това са по-скъпи и сами по себе си свидетелстват за по-висок стандарт, а бандитите все повече залагат на наблюдението при набелязването на целите си, за което „Телеграф“ вече писа. „Не препоръчвам вратите с електронно заключване, защото се случва да дефектират и така самите те създават на собствениците си сериозни проблеми и скъпи поправки, без които не могат да влязат по домовете си“, каза експертът Виктор Попов и уточни, че става дума за по-бюджетните и достъпни варианти. Качествените врати с електронно заключване и възможност за управление от разстояние са на цени от около 5000 лева. Иначе вратите от среден и висок клас на пазара предлагат достатъчно солидна механична защита с многоточково заключване, качествен обков и бронировка.

Не избирайте врата само по визията

Пазарът в България като цяло предлага богат избор на качествени блиндирани врати. Специалистите обаче съветват да не се обръща внимание само на визията. „Важно е да сте наясно какво точно купувате и да се информирате за обкова, бронировката, системата за заключване и възможностите тя бъде подобрена. Като цяло мога да кажа, че единствено китайските врати са твърде голям компромис дори за клиентите с най-малки финансови възможности. Според мен те изобщо не бива да се продават“, каза пред „Телеграф“ експертът Виктор Попов. Като цяло най-масовите на пазара са турските врати, които обаче варират като качество и отговарят като размер на стандартите в строителството, което осигурява по-бърз и лесен монтаж. Те отговарят и на добрите изисквания за шумоизолация. Масово обаче търговците препоръчват българските варианти, които се правят по поръчка от различни фирми и по отношение на сигурността са наистина надеждни. Те дори печелят награди на международни изложения.

Людмил Христов