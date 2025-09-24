В арненският окръжен съд остави в ареста 31-годишния Николай Маджаров - син на прокурора от Апелативната прокуратурата в Бургас Валентина Маджарова.

В началото на миналата седмицата той беше арестуван при спецакция на антимафиотите в Бургас с 50 килограма марихуана. На втора инстанция съдът потвърди най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” с мотив, че има опасност да извърши друго престъпление.

Николай Маджаров

Булфото

В сряда прокуратурата внесе експертиза, която потвърждава, че всички иззети при операцията растения са коноп, предаде БНТ. Според обвинението задържаният има богато криминално досие, а фактите при ареста му са неоспорими.

Решението на съда е окончателно.

