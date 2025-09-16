"Какво толкова е направил Ники, че се нахвърляте така лошо за туй, дето го виждате в градината? Нищо лошо не е направило момчето ми!" С тези думи защити внука си - 31-годишния Николай Маджаров - неговият дядо по майчина линия, предаде екип на "Флагман", който е посетил затънтеното странджанско село Драка, за да покаже как изглежда наркооранжерията на сина на прокурор Валентина Маджарова от Апелативна прокуратура-Бургас.

По времето на главния прокурор Иван Гешев прокурор Валентина Маджарова бе име, което всяваше страх и ужас у организираната престъпност, тъй като бе издигната до ръководител на националната спецпрокуратура.

С днешна дата Маджарова няма намерение да си подава оставката след скандала, който се разрази около единия от тримата й синове, пише "Флагман".

В късния следобед в понеделник, след новината за ареста на детето ѝ за притежание на голямо количество марихуана, тя е подала молба за излизане в платен отпуск. Структурата на ГДБОП в Бургас задържа на място в село Драка нейния син Ники заедно с 50 кг от сухото вещество, подготвено за пазара.

Останалото свежо количество в градината с площ около половин декар, обаче си стояло непокътнато - виждали се специфичните листа на канабиса. И ако някой има нужда да си набере, спокойно може да влезе в тази градина, предава още "Флагман". Снимка с дрон обаче показвала, че около половин декар от общата площ е празна и явно била обрана и изсушена.

Селото се намира на около 10 км от общинския център Средец, пътят дотам е напълно разбит, обитаеми са 3-4 къщи, останалите десетина виждат жива душа рядко - само по уикендите. Не се мярка даже кметски наместник.

Впечатление прави само разкошната нова къща, която си е вдигнало богато британско семейство, решило че чистият въздух на българската планина превъзхожда всичко на живота в Албиона.

Докато екипът на "Флагман" с учудване наблюдавал свежите зелени стръкове от психотропното растение в градината, оставено без каквото и да било полицейско око, пред къщата паркирал очукан и прашасал Опел "Кадет", от който излезъл възрастният човек.

Той набрал две кофи с едри краставици, взел под мишница зелка и тръгнал да си ходи. Преди това разказал, че дъщеря му каза Валентина от години не е идвала в родната си селска къща. Впрочем тя израснала в град Средец, където се омъжила за местен жител. Съпругът й продължавал да си живее в Средец и не я е придружавал дори и за ден, докато работела и повдигала обвинения на ОПГ-тата в столицата.

Човекът защитил своя внук и бил категоричен, че нищо лошо няма в това и той да си ползва майчината градина за свои цели.

По информация на "Флагман", Ники идвал от време на време и преспивал понякога в къщата, но местните изобщо нямали представа какво е отглеждал той в оранжерията, подобна на палатка, и е разсъдил по-късно под зеленото чергило, пазещо сянка от грубите слънчеви лъчи за нежните съцветия.

Дядото на 31-годишния Ники Маджаров, който бе закопчан за притежание на около 50 кг марихуана е убеден, че внукът му нищо лошо не е направил.

Продукцията на заловения с голямо количество марихуана прокурорски син Николай Маджаров е закрита с брезент.

От този Опел слезе дядото на закопчания за дрога прокурорски син Николай Маджаров.

Междувременно Районната прокуратура във Варна повдигна две обвинения срещу задържания за 72 часа след спецакцията на ГДБОП Николай Маджаров.

По-рано от държавното обвинение съобщиха, че изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил разследването да се води от варненската районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

Разследването по досъдебното производство е в начален етап, съобщават още от държавното обвинение. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия - оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията.

