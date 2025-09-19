С инът на прокурорката Валентина Маджарова от Бургас Николай Маджаров се оказа с криминално досие. 31-годишният мъж има регистрации за наркотици, грабеж и съпротива срещу униформен служител на МВР. Това стана ясно във Варненския районен съд, който му определи постоянна мярка „задържане под стража“.

В съдебна зала стана ясно, че в средецкото село Драка, в семейния имот на Маджарови, са открити 45,6 кг зелена маса и 7,6 кг тревиста маса. Назначена е експертиза за установяване на точните количества, отбелязаха от държавното обвинение.

Проверка

Оказа се, че Николай Маджаров няма постоянна работа и е стар познайник на органите на реда. Официално обаче младият мъж се води реабилитиран, тъй като регистрациите му са с давност от 10 и повече години. През 2013 година например е арестуван за държане на дрога, а през 2015 година е оказал съпротива на полицейски орган.

Има регистрация и за участие в грабеж. А през 2018 година му е била и отнета книжката заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това той е продължил да шофира и има съставени наказателни постановления.

Адвокат

Деянията са извършени, преди майка му да направи шеметна кариера, издигайки се от районна прокурорка в град Средец до шефка на Специализираната прокуратура в София. В момента Маджарова е излязла в отпуск и се е покрила от всякакви медийни изяви. По съвет на адвокатите си пък синът й е направил пълни самопризнания за наркофермата в село Драка.

„От началото на разследването е съдействал на органите на МВР и е показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, обяви адвокатът му Юлиан Георгиев. Той пледира за домашен арест или подписка, но съдът го прати за постоянно зад решетките.

31-годишният мъж бе лаконичен пред съда. Обяви, че съжалява и е съдействал на разследването. Във Варна се коментира, че прокурорският син е представляван от един от най-скъпите местни адвокати – Юлиан Георгиев, дългогодишен председател на Варненската адвокатска колегия.