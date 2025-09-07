Е дин човек е загинал и 23-ма са ранени при 18 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани две тежки и 21 леки катастрофи. Петима души са ранени.

ГАЗ ДО ДУПКА: Близо 600 шофьори нарушиха средната скорост за първите 7 часа!

От началото на годината са станали 4633 пътни произшествия, при които са ранени 5823 и загинали - 295.

Ot днес влизат в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г., предаде БТА.