О кръжната прокуратура в Бургас предяви днес ново, по-тежко обвинение спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше задържан, след като петима души пострадаха при инцидент с управлявано от него АТВ в курортния комплекс "Слънчев бряг" на 14 август. Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майка на 4-годишния Мартин, който също пострада сериозно и бе транспортирано с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души.

Над 400 души изпратиха Христина, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

Случаят е определен като особено тежък, а престъплението – причиняване на смърт и нанасяне на тежки телесни повреди на повече от един човек, е извършено при евентуален умисъл след употребата на марихуана, сочи новата правна квалификация. Днес Бургазлиев беше изведен от следствения арест и доведен от Съдебната палата в Бургас, за да се запознае с прецизираното обвинение. Пред журналисти той коментира единствено, че съжалява за случилото се.

СЛЕД ТРАГЕДИЯТА С АТВ: Доживотен затвор грози 18-годишния джигит! (ВИДЕО)

Защитникът му адвокат Галина Колева разясни, че на този етап се касае за работно обвинение, което може да бъде променено отново, ако назначената автотехническа експертиза покаже, че е имало проблем с управляваното от Бургазлиев АТВ. Колева добави, че защитата ще оспорва резултатите от токсикологичната експертиза, според която в кръвта на обвиняемия са открити следи от упойващи вещества.

“Никола отрича да е употребявал канабис. Ще поискаме втората контролна проба да бъде изследвана в друга лицензирана лаборатория“, каза адв. Галина Колева.

Вчера Окръжната прокуратура в Бургас обяви, че е прецизирала обвинението срещу 18-годишния младеж. По думите на окръжния прокурор Георги Чинев престъплението е извършено под влиянието на наркотични вещества, а предвиденото наказание е лишаване от свобода до 20 години или доживотен затвор. Към момента са направени два огледа на АТВ-то, съобщи БТА.

Следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба разясни, че са обследвани всички компоненти на машината. Първоначалният оглед е показал, че по нея не е имало технически проблеми. По думите на Маринов до края на седмицата трябва да бъдат готови окончателните резултати от назначената автотехническата експертиза.