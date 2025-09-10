„Невиждана трагедия!“, така кметът на Лъки Валентин Симеонов описа погребението на 35-годишната Христина Здравкова, която беше изпратена в сряда следобед от над 400 души в родното й село Белица.

Младата жена загуби живота си, пометена от АТВ-то на 18-годишния Никола Бургазлиев в Слънчев бряг, писа Флагман.бг.

В сряда тялото й беше докарано от бургаска погребална агенция в Белица. Цялото село, както и много хора от други места, дойдоха да се сбогуват с нея.

"Гледката беше покъртителна. Не е за говорене", бе лаконичен Симеонов, който заедно с председателят на общинския съвет в Лъки Мариана Паракосова отидоха да отдадат почит на Христина.

"Всички плакаха много. Да не говорим за майка й, баща й, бабите й, дядовците й, съпругът й Мирослав. Трагедията е безкрайна", допълни кметът.

От деня на инцидента на 14 август всеки ден линейка ходела до Белица да оказва помощ на майката на Христина - Златка Леонидова. По думите на хора от селото вече сълзи не са й останали. "Изплака си очите, милата. Баща й Йордан - също. Вече 27 дена не са спрели да ридаят за детето си", казват техни близки.

На погребението на Христина всички са се молили поне малкият Марти да се възстанови. Това е единствената им надежда. Хората не са подминали и поведението на родителите на Бургазлиев, както и на самия него.

"Колкото и да го осъдят - 10 или 20 години, той пак ще излезе от затвора. Но нашето Хриси няма да излезе от гроба", казвали с плач хората.