П овдигат по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, помел хора с АТВ в Слънчев бряг - то е за престъпление, извършено умишлено. Това съобщиха от прокуратурата на брифинг пред медиите.

КОШМАРЪТ С АТВ В СЛЪНЧАКА: Повдигат по-тежко обвинение на задържания

"Обвинението е не за непрадпазливо деяние, а престъпление при условията на евентуален умисъл. Новото обвинение касае причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно лица, като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества и квалификацията включва особено тежък случай", посочи окръжният прокурор Георги Чинев и допълни, че предвиденото от законодателя наказание е лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор.

„Основната експертиза, която е решаваща в случая, е автотехническата експертиза. Извършени са два огледа на АТВ-то. Първият е извършен в Бургас още преди да бъде транспортирано в София. След това обстойно е изследвана спирачната система“, каза Мариан Маринов, следовател от Националната следствена служба.

При инцидента, станал на 14 август, управляваното от Никола Бургазлиев АТВ удари петима души на улицата, сред тях и деца. Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин. 4-годишното дете беше транспортирано с въздушна линейка в „Пирогов“ и все още остава в кома, като лекарите се борят ежедневно за живота му.

Очаквайте подробности!