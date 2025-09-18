В 4:50 часа, сутринта в четвъртък е получен сигнал за намерено тяло на починала жена. Трупът е открит в квартал "Чайка", до блок 5, съобщиха от варненската полиция, писа ИА "Фокус". Установено е, че тя е на 48 години.

Впоследствие се оказа, че става въпрос за тежко криминално престъпление, тъй като е установено, че става въпрос за убийство.

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето. От проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.

Предстоят разпити на свидетели, изготвяне на експертизи и други действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около случилото се. Работата по досъдебното производство продължава интензивно и към момента под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.