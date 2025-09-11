С едем мъже са задържани в Районното управление в Димитровград след масово сбиване, унищожаване и повреждане на имущество, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Снощи в 20:00 ч. в управлението е подаден сигнал за сбиване на улица „Втора“ в квартал "Изток". Към мястото са насочени три полицейски екипа и допълнителни сили от областната дирекция.

Установено е, че тлееща от години вражда между роднини довела до унищожаването и повреждането на стъклопакетите на две къщи и на лек автомобил „Опел“, намиращи се на същата улица.

Униформените служители разпръснали насъбралите се хора и са задържали до 24 часа седем мъже на възраст между 22 и 42 г., шестима от тях – познати на полицията. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, допълват от полицията, предаде БТА.

В региона предишен случай с унищожаване на имущество имаше на 1 май в Хасково, когато младежи атакуваха сградата на Районното управление в Хасково след убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Тогава бяха изпочупени прозорци, охранителна камера на сградата и бяха причинени щети по фасадата ѝ.