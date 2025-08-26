В арварщините в Скопско продължават с пълна сила, в противоречие с напъните на ръководството на РСМ да се представят за европейци, готови да са членове на ЕС.

За пореден път е тормозен наш сънародник в РСМ, само защото има българско самосъзнание. За това алармира Красимир Каракачанов от ВМРО с нарочен пост в социалните мрежи.

Той написа:

"Това е Димитър Църномаров, българин от РС Македония.

На снимката се вижда и какво е останало от неговия автомобил. В събота срещу неделя през нощта в Битоля с колата му се е случил инцидент – „подпалила“ се е.

При учредяването на ВМРО – ДПМНЕ в Македония през 1990 г. с председател Любчо Георгиевски, Димитър Църномаров е пръв заместник-председател на партията.

В това си качество Църномаров на пресконференции и всякакви публични изяви винаги се е обявявал за българин.

С него и преди са се случвали „инциденти“ заради това, че никога не е крил българското си самосъзнание.

През 1995 г. беше отвлечен от македонските тайни служби и цяла седмица беше в неизвестност, психически и физически малтретиран. След покушението се наложи на Църномаров да му бъде направена операция на очите в България.

За последния инцидент със запалването на автомобила му са сезирани органите на македонското МВР и българският посланик в Македония.

Но е наивно да се вярва, че македонската полиция ще приеме случая сериозно и ще търси извършителите. Както виждаме, РС Македония се е върнала в онези времена на тежък сърбофилски антибългаризъм.

Но българското външно министерство не може да продължава да мълчи [❗] Ние от [🟥] [⬛] #ВМРО настояваме МВнР на Р България спешно да изиска информация от официално Скопие има ли връзка запалването на автомобила на Димитър Църномаров с това, че е българин и да настоява извършилите това злодеяние да бъдат намерени и съдени".

