К риминално проявен мъж, укриващ се от изпълнение на присъда, е задържан в Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в крайморския град.

Мъжът е на 28 години. Той дълго време е успявал да осуети привеждането си в затвора, като е сменял често местата за нощувка и е спазвал строга конспиративност. Накрая е открит в квартира в комплекс „Меден рудник“.

От полицията уточняват, че срещу него има влязла в сила присъда от три години „лишаване от свобода“ за притежаване и разпространение на наркотични вещества.

Задържаният е приведен в Бургаския затвор за изтърпяване на наказанието.

Източник: БТА