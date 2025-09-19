З адържаха за постоянно 24-годишен варненец по обвинение в убийството на майка му.

Във връзка с разследване, ръководено от Окръжна прокуратура – Варна, за извършено тежко криминално престъпление в града, към наказателна отговорност е привлечен 24-годишен мъж. Д.Е. е обвиняем за убийството на своята майка. Той беше задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането му в съда за определяне на мярка за неотклонение.

Днес, състав на Окръжния съд уважи искането на прокуратурата и определи Д.Е. да бъде задържан под стража. Освен това бе уважено искане по чл. 70 от НПК мъжът да бъде настанен в психиатрично заведение за изследване. То ще бъде извършено в Психиатричната болница към Затвора в град Ловеч.

Тежкото престъпление е извършено в ранните часове на 18 септември 2025 година в ж.к. „Чайка“. Според аутопсията, смъртта на 48-годишната жертва е настъпила в резултат от нанесени й прободно-порезни рани в областта на сърцето. Мотивите за извършването на убийството са в процес на изясняване. В хода на работата по случая са събрани данни за това, че Д.Е. е употребявал високорискови наркотични вещества.

Определението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.

Любомир Славов