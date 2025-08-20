З акопчаха две джебчийки за часове на морето. Вчера, след сигнал, служители на Първо РУ във Варна и РУ Аксаково са установили и задържали две жени на 32 и 33 години. Според първоначалната информация, те са извършили няколко кражби от търговски обекти. Едната е присвоила документи и 100 лева, а другата е взела мобилен телефон от подалия сигнала мъж. Инкриминираните вещи са били намерени и приложени към образуваните бързи производства.

25–годишна бургазлийка, също е задържана вчера в центъра на Варна. Преди два дни, тя е извършила кражба на електрически скутер, чрез срязване на проволка, заключваща инкриминираната вещ към уличен стълб. В хода на проведените оперативно - издирвателни дейности от криминалистите, извършителката била установена. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

Любомир Славов