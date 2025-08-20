Б ългарска гражданка е била задържана от гръцката полиция.
Причината - оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание „Прото тема“.
Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция.
Органите на реда установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни, пише БТА.
На българката е наложена глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.