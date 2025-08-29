Г олямо разнообразие от предавания и истории очакват зрителите на NOVA през есенния телевизионен сезон. Богатата програма ще предложи както любими публицистични формати и авторски рубрики, така и най-мащабните и вълнуващи предавания в българския ефир - „Игри на волята“ (от 8 септември), музикалното забавно шоу „Пееш или лъжеш“ (от 28 септември), социалния експеримент Big Brother (21 септември), както и продължението на българския сериал „Клетката“.

От понеделник, 1 септември, водещите Мира Иванова и Виктор Николаев ще дават старт на сутрешния блок на NOVA „Здравей, България“ малко преди 06:00 ч. със задълбочен поглед върху актуални събития и теми. Рубриките в предаването – „По следите“ на Вероника Димитрова, „Числата на седмицата“ с Ева Костова, „Пълен абсурд“ на Румен Бахов и „Високо напрежение“ с Татяна Йорданова – ще допълнят богатото разнообразие от истории в предаването.

На 1 септември публицистичното предаване „Пресечна точка“ ще посрещне публиката с ново лице – Юлия Манолова. Водещата на Новините на NOVA NEWS ще замести Анна-Мария Конова, която излиза в отпуск по майчинство. Със своя богат журналистически опит, Юлия Манолова ще търси пресечната точка на най-важните теми от деня в дискусия с лидери на мнение и известни личности всеки делничен ден, веднага след Новините на NOVA в 16:00 ч.

От 6 септември „Събуди се“ се завръща в познатото време 07:30 ч. до 11:00 ч. със специално издание в Деня на Съединението на България и водещ Марина Цекова. Всяка събота и неделя зрителите ще могат да видят и рубриките на авторите Деси Банова-Плевнелиева („Тук и сега“) и Краси Боев („Нищо лично“), а Мариян Станков-Мон Дьо ще даде начало на дванадесетия сезон на своята поредица, озаглавен „Часът на истината“. През септември в „Събуди се“ най-екзотичните кътчета в цял свят ще оживеят с новите приключения на журналистите на NOVA в „Непознатите земи“, чието разширено издание може да бъде проследено по NOVA NEWS.

Ромина Тасевска ще даде началото на шестнадесетия сезон на „Съдебен спор“ на 6 септември. Справедливостта ще бъде потърсена в залата на съдебното риалити, а новите заплетени правни казуси ще бъдат разглеждани всяка събота и неделя в 11:00 ч.

В първия епизод от новия сезон на „Темата на NOVA“ на 6 септември, веднага след централната емисия новини, журналистът Петър Антонов ще представи вълнуващи истории за граници, които не минават по земята, а през душата, през корена, през езика, през паметта. Скоро след Съединението части от някогашна България остават завинаги извън границите й, но хора с една кръв, разделени от бодливата тел и от времето, днес отново търсят път едни към други.

Предаването на Галя Щърбева „Да хванеш гората“ ще срещне зрителите с последните мохикани от Странджа на 7 септември в 16:00 ч. Героите в историята са двойка фермери, работили в миналото като агроном и инженер. Те приготвят кашкавал по 100-годишна рецепта и са съумели да запазят това ценно знание, предадено им от 90-годишен майстор. Продуктите, които използват за своите продукти пък взимат единствено от собственици на пасищно отглеждани животни.

„На фокус с Лора Крумова“ ще се завърне в ефир на 7 септември. От 16:30 ч. до 19:00 ч. публицистичното предаване ще продължи да фокусира вниманието върху качествена журналистика, горещи теми, ексклузивни събеседници и необикновени срещи. Рубриките на журналистите Мария Йотова и Виктория Бояджиева отново ще запознават зрителите с вълнуващи герои и техните истории. Не пропускайте да проследите и специалните интервюта на водещата Лора Крумова, които стартират след централната емисия новини от следващата неделя.

На 8 септември любимото лайфстайл предаване „На кафе“ ще даде началото на рекорден 24-и телевизионен сезон, който обещава много изненади, любопитни рубрики и откровени разговори. Емблематичната водеща Гала и панелистите Кристина Патрашкова, Лора Капустина, Юлиан Константинов, Дарин Ангелов и Георги Блажев ще бъдат заедно със зрителите всеки делничен ден от 9:30 ч. до 12:00 ч., за да ги заредят с добро настроение, огромна доза положителни емоции и вдъхновение.

Най-важните събития от деня ще бъдат обобщавани в късната емисия на Новините на NOVA, която отново ще се излъчва в 23:00 ч. от 8 септември.

В навечерието на новата учебна година, „Ничия земя“ ще срещне публиката с изключителния 17-годишен Юлиян, който е печелил стотици награди за своите поезия и есета, но никога не е присъствал лично на връчването на наградите. Защо Юлиян е по-различен от повечето деца на неговата възраст, защо няма пари за пътувания и защо често е единственият ученик в клас? На 13 септември в 18:00 ч. Даниела Тренчева отвежда зрителите в село Бараково, за да покаже литературните образи от предходни векове.

Тази година „Сделка или не“ отбелязва впечатляващите 20 години в ефир. На 15 септември от 18:00 ч. водещият Ненчо Балабанов ще даде старт на новите епизоди, които обещават още напрежение, емоции и много изненади. По повод юбилея, Банкера е подготвил специален подарък във втората седмица на предаването. Каква е тя и какво още предстои за участниците? От 22 септември в „Семейни войни“ пък водещият Цветомир Иванов отново ще посреща най-забавните семейства всяка делнична вечер от 17:00 ч.

От 1 септември „Твоят ден“ с водещ Лора Инджова ще бъде с обичайната си продължителност – до 12:00 ч. На 10 септември специално студио ще отрази годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Съботното публицистично предаване „Офанзива“ с водещ Любо Огнянов, „Денят на живо“ с Наделина Анева, „Социална мрежа“ с Милена Янинска, „Челюсти“ с Диана Найденова, „Пулс“ с Гергана Добрева и „Ревизия“ с Йордан Бързаков ще продължат да информират за най-актуалните теми по NOVA NEWS. Рубриката на журналиста Цвета Гагарова „Близо до спорта“ става отделен сегмент, който ще се излъчва всяка неделя от 16:00 ч. Специалната едночасова емисия новини на NOVA NEWS в 13:00 ч., която включва коментари и анализи по горещи теми със събеседници, ще продължи да представя важните събития от деня.

Не пропускайте есенната програма на NOVA и NOVA NEWS! Следете всичко интересно на сайта nova.bg, както и в профилите на предаванията в социалните мрежи.