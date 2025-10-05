🗞 ️ В НЕДЕЛНИЯ „ТЕЛЕГРАФ“ – 5 ОКТОМВРИ!

Единственият национален всекидневник в България идва с горещи теми, шокиращи разкрития и специални подаръци! ❤️‍🔥

💧 ЧЕТВЪРТА ЖЕРТВА НА ВОДНОТО БЕДСТВИЕ В ЕЛЕНИТЕ!

⚠️ Полицията хвана мародери с пари, а в Царево народът се юрна към морето заради сейф, от който се изсипаха стотачки!

🏙️ БРОЯТ НА БЕЗДОМНИЦИТЕ В СОФИЯ – ДО КРАЯ НА ОКТОМВРИ!

➡️ Столичната община дава 3.6 млн. лв. за приютите, но 61 места стоят празни – хората отказват да бъдат настанени.

🗣️ Зам.-кметът Надежда Бачева пред „Телеграф“: „Това вече е национално предизвикателство.“

⚖️ ВКС срещу прокуратурата – кой кого обвини в политическо заиграване?

🕍 Откриха древен храм на 7000 години – прототип на църкви и джамии!

📍 Къде се намира и защо е сензация – само в „Телеграф“!

🎸 D2: „СМЕ ЕДНО СЕМЕЙСТВО!“

Митко Кърнев с откровено интервю:

💬 „С Долф Лундгрен имаме приятелство, изградено по мъжки.“

🤘 Разказва и историята на песента „Преди да кажеш не“.

🚧 СОНЯ НЕМСКА – С ГОЛА ГЪРД И ГОЛЯМО СЪРЦЕ!

Певицата поведе протест в Белица срещу опасните пътища:

💬 „Приемам каузата лично – този път е кошмар!“

🎤 Алла Пугачова разкрива истината за мъжете в живота си!

🎾 Коя тенисистка напомпа бюст и дали няма да й пречи на корта?

🍰 С неделния брой получавате:

👉 Вкусното приложение „Неделник“ – да ви е сладко!

🧩 + 8 страници с игри и кръстословици!

📰 Вземете своя „Телеграф“ – неделята започва с новини, емоции и изненади!