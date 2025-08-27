Т ри вестника в един – това получават читателите на „Телеграф“ в сряда, 27 август. Приложенията към вестника са „Чудеса и вяра“ и „Здраве с Телеграф“, а акцентите в броя са следните:

- Държавата кани 870 емигрантски семейства да се завърнат у нас, за което ще им предостави финансова подкрепа, съобщава „Телеграф“ в темата на броя. Един от стимулите е възстановяване на разходи по преместване на покъщина до 10 000 лева. Мярката се нарича „Избирам България“ и до дни започва приемането на заявления от кандидатите.

- До 48 часа преди за прегази петима души с АТВ в „Слънчев бряг“, Никола Бургазлиев е пушил трева, научи „Телеграф“. Твърди се, че се е надрусал на рожден ден. Пет камери са заснели от различен ъгъл трагедията. Химико-токсикологичната експертиза показа, че Бургазлиев е бил и на марихуана.

- На търг на НАП продават 500 квадрата бурени за 1,2 млн. лв. Парцелът е в „Манастирски ливади“ и ще бъде разигран с тайно наддаване.

- Лакомия изпи водите на България, констатира в интервю за „Телеграф“ експертът инж. Асен Личев, бивш министър на екологията. Според него трябва да се възобнови строителството на язовир „Черни Осъм“, а загубите по мрежите в момента надхвърлят 60 процента.

- Две братчета на 4 и 6 годинки се хванаха за ръчичка и избягаха от детска градина в Сапарева баня, разходиха се в центъра и бяха върнати живи и здрави на родителите им, а по случая е разпоредена вътрешна проверка в градината.

- Въпреки инцидента в Несебър, парашутите продължават да летят в небето, установи проверка на "Телеграф".

- Четири банки с оферти за обслужваща финансова институция на Столична община, кметът Терзиев решава.

- Милион и половина дариха физически лица на последните избори.

- На територията на бивши военни поделения в Пловдив ще правят ясла и парк, ако МО се откаже от тях в полза на общината.

- Казахстанец превърна песента „Бре, Петрунко“ в абсолютен хит в TikTok. Ник Ермеков натрупа 250 000 гледания с изпълненията си в съпровод на китара. Талантливият мъж изпълнява песни на 20 езика, а българският, украинският и английският са му любими.

- Започнаха снимките на новата българска комедия „Топки“, в която Куката и Китодар Тодоров ще са футболисти. Филмът е дебют за режисьора Любомир Печев, който с вдигната бутилка възкликна: „Както е казал Христо Стоичков: „Сомтаймс уин, сомтаймс люн“.

- Фолкпевецът Емрах стана баджанак с брат си Фики – сгоди се за сестрата на снаха си Гюлджан – Айлян. Още за радостното събитие – в „Телеграф“

"Телеграф" - новините без компромиси!