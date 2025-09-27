В новия брой на вестник „Телеграф“ на 27 септември, събота, можете да прочетете:
- Защо общинарите във Видин посякоха кандидатурата на партиарх Даниил за почетен гражданин?
- Колко видове охрана на депутати се извършва от барети?
- Колко ферарита годишно се купуват от българи?
- Какво се случва с контрольорите в страната?
- Какво е новото археологическо откритие на Хераклея Синтика?
- Как наказаха фолкпевеца Константин за гонка с коли?
- Интервюто е с актрисата Деси Бакърджиева, която споделя, че мечтае да изиграе серийна убийца. „Трябва да ценим хората около нас сега, а не когато си отидат. Лакома съм за роли, които ме вадят от зоната ми на комфорт”, казва още тя.
