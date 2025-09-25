- Проф. Мермерски, събитието в памет на убития Чарли Кърк – защото то не беше точно мемориална служба, събра над 100 хиляди души на стадион в Аризона, говори се за общо 200 хиляди заедно с хората отвън. Започна като християнско възпоминание, завърши като политически митинг. Какво беше всъщност?

- Ами, то си беше едно изпращане на изключително значителна политическа фигура. Чарли Кърк беше, мога да кажа, младата кръв на идеологията на консервативните хора в САЩ. И той беше пример за това как човек може да бъде диалогичен, отстоявайки своите гледни точки, без да заличава или да обижда другата страна.

- Момчето, което го застреля и на което вдовицата на Чарли каза, че прощава по християнски, пише в чата, който го уличи, че му е писнало толкова омраза. В същото време на възпоминателното събитие всички говорители на най-високо ниво подчертаха едно – той загина, защото казваше истината и защото държеше на свободата и на свободното слово. Този водораздел, който съществува в Америка, как ще го коментирате?

- Политическата „среда“ в Щатите се изгуби във времето. В началото на този век се чудех изобщо защо в САЩ има две партии. Демократите бяха една идея по-фискално либерални, републиканците бяха социално консервативни, но нямаше някаква огромна разлика. Изключенията и крайните фракции в двете партии бяха на практика малка част.

- И нещо се случи...

- Да, то настъпи, когато Обама го избраха за президент първия път, Мишел Обама превърна Белия дом в пропагандна машина за разпалване на расови вражди, вместо това да отиде в историята. И оттам насетне се промениха нещата. От друга страна, днес сме свидетели на много бързото развитие на социалните медии. Които вече в днешно време са моментални, необратими и глобални. И вместо достъпът до цялостна информация да ни сближи, всъщност той ни раздалечава. Политиците се възползват, защото много е евтино да придобиеш последователи, когато нахулиш някого, който е неприятен.

- И все пак убиха Кърк. Да чакаме ли още такива убийства?

- Е, надявам се – не. Това са изключения все пак.

- Но спиралата върви нагоре.

- Ами конфронтационните наративи и етикетирането продължават. Чарли Кърк беше от малкото оратори и анализатори на Републиканската партия, който във формата на комуникиране беше винаги с открит диалог. В който всеки можеше да се включи. А му се приписва, че той бил хейтър и той бил мразещ, бил расист, бил обиждал и не знам какво бил още.

- Тоест ти смяташ, че това не е така.

- Да, това е много важно. Той даваше платформа на всеки. И в много от случаите тези хора, които идваха да комуникират с него, може да видите видеа, той проявява невероятна дисциплина никога да не употребява етикет или да не обижда. В много случаи тези хора идват, обиждат го. Например, идва тъмнокож човек и му казва – ти мразиш чернокожите, ти си хейтър. Чарли казва – добре, дай ми пример, в който аз съм направил така. И винаги ги оборва с факти и в много от случаите убеждава този, с когото спори, че когато го накара да се погледа малко и да осмисли фактите и логиката, всъщност те нямат различни гледни точки.

Тоест, той не беше подстрекаващ, просто осигуряваше някакъв вид просветна дейност. Защото много от младите хора, както и този, който го уби, наистина се подвеждат емоционално. Убиецът сигурно си е мислел, че пази всички трансджендър хора, които иначе ще бъдат унищожени и хвърлени по затворите, и какво ли не. И затова политическото горещо говорене в ефир с етикети е супервредно, нажежава обстановката.

И ако забелязвате профила на хора, които убиват в Щатите, по някакъв начин се чувстват отблъснати и по някакъв начин са повярвали, че някаква прослойка им пречи на техния живот и търсят начини да я унищожат.

- Ние в Европа, включително и България, не бяхме чували за този човек, докато не го убиха. Впечатли ме, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза, че ако не е бил Чарли Кърк с неговата организация, нямало да спечелят изборите. Ти живееш в Америка и познаваш действителността там, наистина ли беше толкова влиятелно за изборите движението на Кърк?

- В Европа не получаваме абсолютно никаква информация за Америка, освен предъвканото от определени телевизии. Но е факт, че не знаехме.

- А ти какво знаеше? Разкажи ни.

- Виждах едно момче, само на 31 години беше, което ходи и търси да отвори очите на студентите по университетите. Той просто искаше да отвори диалог.

- А наистина ли беше толкова влиятелен за изборите?

- Супер влиятелен беше. Разбира се, Ванс лекичко преувеличава, но младите хора поголовно гласуваха за Тръмп. Чарли Кърк основно действаше в социалните мрежи и активира политически младите хора, което е много важно.

- Сега какво ще правят без него?

- О, има още няколко други подобни активисти и този вакуум ще се запълни гарантирано. Неговата съпруга ще продължи да прави каквото може по въпроса. Има много начетени, консервативни, млади броудкастъри или пък обществени личности, които при всички положения ще заемат това пространство. Важното е, че движението е започнало. Има движение, което ще продължи.

- И героизацията на така трагично загиналия млад човек със сигурност ще помогне.

- Да. Ако говорим чисто от гледна точка на комуникацията, дори на възпоминанието вчера казаха, което звучи неприятно, защото човекът си е отишъл – но казаха, че ако той беше жив, нямаше да може да организира такова грандиозно събитие... Така е, но звучи грозно.

- Той можеше ли всъщност да остане жив при това радикализиране на Америка?

- Е, можеше, разбира се. Той беше мост за диалог към останалите, към либералите. Те не искат това. Това е поредното доказателство, че те не желаят да има разговор. Те искат да те заличат, да те анулират. Къде бяха радетелите на свободата на словото, когато на Доналд Тръмп му затвориха акаунтите в тогава беше Туитър, сега Х, във Фейсбук, както личните, така и президентските?

- Новината на вечерта в памет на Кърк беше появата на Илон Мъск и ръкостискането му с Тръмп.

- Между тях комуникацията всъщност никога не е спирала. Мъск беше назначен да изчисти излишните разходи от администрацията в САЩ. Оказа се, че най-големият данъчен паразит е самият той. Space X, космическата програма на Илон Мъск, е изключително на субсидии. Тя не произвежда продукт, който да продаде. „Тесла“ също е тежко субсидирана. А „Тесла Енерджи“, за която не се споменава, е свързана с производители на соларни панели от Китай. Той ги внася без мита в Калифорния и умножава няколко пъти печалбата си.

- И какво според теб са си казали двамата на церемонията за Кърк?

- Мъск инвестира 250 милиона долара в кампанията на Тръмп и отделно помогна с това, че в Х не му спряха акаунта. Това беше инвестиция от негова страна. Не му се изплати инвестицията, но за него милиардите не са както за нас.

- Но ще има ли подобряване на комуникацията?

- Тя никога не се е разваляла. Програмите на Мъск си вървят и няма да се спре финансирането им, както обвиняваха президента. Нека кажем още нещо интересно, което не се знае. До неотдавна се чудех защо Тръмп толкова много обича криптовалутите. По време на администрацията на Байдън Министерството на финансите е посъветвало банките да не работят с фирмите му. И е имало трансакции, които Тръмп е трябвало да извърши с криптовалута, за да може да работи. Спрели са дори сметката на Барън, най-малкия му син с Мелания. Но това също така не се обсъжда много.

- Кое все пак те впечатли най-много от мемориалната служба?

- Това, че наистина толкова много хора отидоха, вдигнали са се от другия край на страната. Америка е континент. И всички те, въпреки че този човек е убит, посланието на консервативните хора е – нека има единство, да не продължаваме да се мразим.

- Очевидно тези хора имат нужда от това, от нещо различно.

- Много добре го каза. Да, данъкоплатците – бащи, майки, нормални семейства, средната класа, средният американец като цяло иска да има държава, която да е на справедлива основа и да няма омраза.

- Последният ми въпрос е тотално различен и в друга посока. Да очакваме ли руски самолети и дронове и в българското небе?

- Ти отваряш много голяма тема.

- Ти ще ми кажеш накратко. Дали ще дойдат и в България?

- Не го вярвам, защото тук много ясно са разграничени линиите – границите са 20 км от българската брегова линия. При случая с Естония, ако летиш за Калининград, няма откъде да минеш от Русия. От една страна е Финландия, от другата – Естония и Литва. Затова аз повече вярвам на американските анализатори. Те до голяма степен не вярват на самия анализ и на самата информация, която постъпва от западните им партньори, т.е. от нас. Че нарушенията са така специално планирани, че са специални провокации. Разбира се, има такова нещо, има такъв компонент, но много наивно е да се търси само това и Естония да иска да се свалят руски самолети.

Фактите, които американците обсъждат, се различават до доста голяма степен от това, което ние тук говорим в Европа.

- Може би това е проблем, защото все пак това е комуникация в НАТО.

- Именно. И всъщност американците го възприемат като допълнителен натиск за това да се нажежи обстановката. Тръмп изчаква и търси сближаване все още. Оставаме на стендбай, така да го кажем.

- Нека завършим така – да не чакаме сега руски самолети в българското небе.

- Аз лично не очаквам. Но това, което е по-важното, е, че решаващият компонент какво прави НАТО е Америка. Много от настоящите политически лидери на Европа опитват да замаскират чрез войната проблемите, които имат. На Тръмп изобщо не му пука за тях. Следващите няколко месеца очаквам да има големи сътресения в трите най-големи държави в Европа.

- Франция, Германия и коя?

- Великобритания. Там очаквам повече някакви изненади и сътресения, отколкото на украинския фронт.

Йонко Мермерски е роден в София

Завършил е математическа гимназия

Син на покойния проф. Христо Мермерски

От 30 години живее и работи в САЩ

Най-младият учен, защитил докторат по химия в Джорджтаунския университет – на 28 години, и там става професор

От 1991 г. управлява агенция за преводачески услуги

Личен преводач на Доналд Тръмп при срещата му с Бойко Борисов в Белия дом през 2020 г.

Михайлина Димитрова