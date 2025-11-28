М айки поднесоха венец за починалата 14-годишна Теодора, загинала в автомобила заедно с майка си Мария и баща си Тодор Пушкови на Околовръстното шосе на Пловдив в понеделник. На погребението не присъстваха съучениците на момичето, за да не се стресират.

Близките на семейството пък бяха на успокоителни, защото не могат да преживеят мъката. Катастрофата бе предизвикана от шофьор на ТИР, който помете колата със семейството. Оцеля единствено 7-годишната сестричка на Теодора, която бере душа в болница. Семейството се прибирало от рожден ден на детето на сестрата на Мария, разказаха хората от село Рогош, където в четвъртък бе погребението.

Шокирани

Хората още са в шок и не могат да повярват, че такава трагедия ги е споходила. Пушкови били добри хора. Живеели в район „Тракия“ в Пловдив и имали заведение до стадион „Локомотив“. Наскоро отворили и още една скара, разказаха още местните. 14-годишното момиче тъкмо е влязло в Професионална гимназия по строителство и геодезия арх. „Камен Петков“, била е 8-и клас и вече си е имала приятели.

Тъкмо майките на нейните съученици бяха сред първите, които дойдоха на гробищата и положиха венец и цветя. Теодора ще я запомнят като много лъчезарно момиче, дори е трябвало да взима училищна стипендия. „Въпреки малкото време при нас участваше в училищния комитет, бе много дейна“, коментираха съкрушени майки. „Момичето имах малко възможност да я опозная, но беше много добро“, добави друга.

Сбогом

Последно сбогом си казаха много близки хора на семейството. Повечето от тях бяха съкрушени от случилото се и със сълзи на очите, дори не успяваха да промълвят и дума. Голяма част от присъстващите бяха изпили и успокоителни, за да се държат и да мине всичко нормално. „Мъката е огромна, още не мога да проумея какво е станало и че вече моята приятелка Мария я няма“, каза близка приятелка на починалата 41-годишна Мария.

.

Единственото радостно е, че оцелялото 7-годишно момиченце започва да се възстановява, но има проблем с белите дробове и хематом в главата. Това разказа пред „Телеграф“ друга близка на семейството. „Детенцето е много слабичко, дано се оправи милото. В момента е контактно“, споделя още тя. „То е само в болницата, защото бабите и дядовците са тук на погребението“, сподели още жената.

.

Обвинение

Днес прокуратурата ще внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 24-годишния шофьор Джуней Дюлгеров, който уби семейството. Според първоначалната информация Джуней изпуснал телефона си и се навел да го вземе, отклонил камиона в насрещното и помел фолксвагена със семейството. Ударът е бил изключително силен и не е оставил шанс на хората вътре да оцелеят. Джуней е бил с две години стаж зад волана на тежкотоварния камион.

Стефани Георгиева