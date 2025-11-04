Б отев Пловдив печели служебно с 4:0 дербито с Локомотив Пловдив, за което пръв "Мач Телеграф" информира. Това реши Дисциплинарната комисия на днешното си заседание.

Председателят на Дисципла Юрий Кучев съобщи съдбата на Локо Пд:

"Има решение на казуса. Срещата е прекратена от съдията, заради притеснение за безопасността на състезателите. По чл. 26 ал. 9 или 8, където казват че съдията е в правото си и трябва да го направи, когато има застрашаване на здравето на футболистите. Още от самото начало започнаха ескалациите. В 41-ата минута е ударен вратарят на Ботев, след което става ясно, че няма да има среща. Между другото лекарят е констатирал, че са налични симптомите за комоцио, което е основание да е забранено на този състезател да се състезава. Събирали са се съдията, делегата, отговорните лица, капитаните и реферът е преценил срещата да е прекратена. Причината е хвърленият предмет, който е причинил нараняване. Предметът е хвърлен от привърженици на Локомотив затова причината да се прекрати мачът е заради Локомотив".

"Санкциите - 3 срещи лишаване от домакинство за Локомотив, като заменяме това с игра без публика и 15 000 лева санкция. Отделно от това присъждаме служебна загуба с 0:4. С всички санкции хвърлени бомбички, предмети, нарушение в охраната - мисля, че сумарно е някъде около 25 000 лева и нещо.

На Ботев (Пловдив) - имуществени санкции, събиране на различни нарушения - някъде около 13 300 лева. Възстановяване щети има също. На Ботев не налагаме други санкции, защото приоритета е безопасността на срещата. Съдията правилно е прекратил. Няма да има преиграване".