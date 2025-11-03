Б отев ще вземе служебна победа в скандалното дерби с Локомотив! "Мач Телеграф" стигна до този извод на база на един неоспорим факт, който на "Лаута" по една или друга причина подминават. Дербито е прекратено заради удара с бутилка в главата на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов, а не заради отказа на гостите да продължат мача. Именно заради това казусът около крайното решение на комисиите в БФC е нищожен. Неуместни са и предложенията от Локомотив - Ботев да бъде глобен със 100 000 лева и да бъдат отнети 9 точки на "канарчетата" заради отказ да продължат мача.

