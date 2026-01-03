Ф утболна България скърби за Димитър Пенев. Легендарният футболист и треньор почина днес на 80 години.

Своята почит към Пенев вече изразиха ЦСКА, Локомотив София и Левски, както и от БФC. Съболезнования изразиха и легенди като Христо Стоичков, Димитър Бербатов и Стилиян Петров. Със свои позиции излязоха още редица клубове.

От Лудогорец написаха: „С дълбока скръб в Лудогорец приехме новината за кончината на великия Димитър Пенев. Отиде си една от най-големите легенди на българския футбол – изключителен играч, треньор и личност, оставил незаличима следа в историята на спорта ни. Името на Димитър Пенев завинаги ще остане символ на незабравимите успехи, които обединяваха цяла България. В този тежък момент изказваме най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички в армейската общност, които го обичаха и уважаваха. Поклон пред светлата му памет.“

От Ботев Пловдив заявиха: „Тъжен ден за българския футбол! Напусна ни треньор номер 1 на България за ХХ век - Димитър Пенев. През юли Стратега, който изведе България до най-големия успех във футболната ни история, навърши 80 години. ПФК Ботев Пловдив изказва искрените си съболезнования към близките и роднините на легендарния Димитър Пенев. Почивай в мир, Легендо!“

От Локомотив Пловдив също отдадоха почит: „Напусна ни треньор номер едно на България за ХХ век - Димитър Пенев. Легендата на българския футбол, чието име завинаги ще остане в сърцата на всички родни фенове, си отиде от този свят на 80 години. Стратега беше не само велик треньор и футболист, но и вдъхновител за поколения играчи и фенове. Неговите постижения и отдаденост на играта оставиха завинаги незаличима следа в спортната история на България, която топли и до днес сърцата на стотици хиляди фенове. ПФК Локомотив Пловдив изказва най-искрените си съболезнования към близките и семейството на легендарния Димитър Пенев! Българският футбол осиротя! Почивай в мир!“

„Отиде си легендарният Димитър Пенев. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Постигнал големи успехи както като футболист, така и като треньор. Връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Обявен е за треньор номер 1 на 20-ти век на България. Награден с орден „Стара Планина“ – първа степен и почетен гражданин на София. Всички в Славия изказват искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев! Поклон пред светлата му памет!“, заявиха от Славия.

От ЦСКА 1948 написаха: „Отиде си една от най-големите фигури в историята на ЦСКА и българския футбол – легендата, която олицетворяваше червената фланелка десетилетия наред. Като футболист, треньор, ръководител и символ на клуба, Димитър Пенев остави неизличима следа със своите титли, победи и незабравими европейски вечери с ЦСКА. С армейците той постигна всичко – многократен шампион и носител на купи, полуфиналист в Европа, а по-късно и треньорът, извел България до най-великия момент в историята ѝ на световното първенство през 1994 година. Името му завинаги ще бъде част от историята на българския футбол. Поклон пред легендата. Вечна памет.“

От Септември заявиха: "Днес българският футбол загуби една от най-големите си личности, в лицето на Димитър Пенев – треньор, визионер и символ на най - светлите ни футболни моменти. Човекът, който ни накара да повярваме, че България може да бъде на футболната карта сред най-добрите в света. Човекът зад лятото на надеждата и гордостта през 1994 година. За поколения играчи и треньори той остава пример, че футболът е преди всичко смелост, човечност и вяра! За феновете – спомен, който никога няма да избледнее! За България - история!

ПФК Септември София изказва своите най - искрени съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред паметта му.

Легендите не си отиват – те остават завинаги в играта."